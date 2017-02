Tomasz Teluk: Oto jak pomóc syryjskim uchodźcom

reklama

Można wspierać syryjskich uchodźców na miejscu! Pomoc organizuje fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Organizacja pomogła dotychczas 15 tys. uchodźcom wojennym. Prowadzi ośrodek opieki zdrowotnej niedaleko granicy - w Libanie i pomaga przetrwać ludziom, którzy znaleźli się w trudnych warunkach, zaopatrując ich w koce, piece, opał czy wodę. Troszczy się także o konkretne potrzeby rodzin - pomagając w wynajmie mieszkania, zakupie leków czy opłacając naukę dzieciom.

W Libanie oficjalnie nie istnieją obozy dla uchodźców przez co Syryjczycy są zmuszeni działać na własną rękę. Problem dotyczy 1,2 mln osób, które uciekając przed wojną w kilka miesięcy tracą oszczędności życia. Środki, jakimi dysponuje fundacja pozwalają docierać z bezpośrednią pomocą do ok. 1000 rodzin.

Szczególnie ciężkie warunki w regionie panują zimą. Problemem jest ogrzewanie i dostęp do leków. Szczególnie narażone są dzieci. Dlatego fundacja stara się im zapewnić edukację, buduje place zabaw i wspiera rodziny wielodzietne, niezależnie od wyznania.

Jak wyliczają, wsparcie konkretnej rodziny to koszt ok. 420 zł na miesiąc. Koszty opału mogą być jeszcze wyższe i sięgać ponad 600 zł miesięcznie. Edukacja każdego dziecka kosztuje 120 zł miesięcznie. Z kolei zapas leków dla kliniki mobilnej to już 4500 zł.

Mimo wsparcia rządowego, pomoc prywatnych darczyńców jest niezbędna. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc syryjskie dzieci mieszkające w Libanie proszeni są o przesyłanie datków na rzecz:

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

BRE Bank S.A.

61 1140 1010 0000 5228 6800 1003

Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich

Swoją akcję organizują także Mali Bracia Karola de Foucauld.

Oto ich inicjatywa:

„Skontaktowaliśmy się z małą siostrą Halą z Syrii. Ona teraz mieszka w Jordanii, ale na Wielkanoc zamierza jechać do swego kraju.

Link do projektu: http://malybrat.opole.pl/blog/item/817-wsparcie-dla-aleppo.html

Z serca wszystkim za wszystko dziękujemy, za wszelki gest i modlitwę” - piszą Mali Bracia.

Tomasz Teluk

6.02.2017, 10:20