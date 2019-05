Tomasz Sakiewicz: Wybory do PE. O co naprawdę toczy się walka?

Bizon 20.5.19 17:04

Nikt tak bardzo nie przysłuży się dobremu wynikowi Konfederacji, jak media agitujące za PiS. Zarówno TVPiS przemilczając Konfederację, gdzie miejsce przy stole rozmów mają nawet przedstawiciele lewicowego planktonu z Lewicy Razem, a Konfederacja nie. Jednak najbardziej na dobry wynik Konfederacji pracują takie media jak Fronda i Niezależna, bo ich nienawiść do Konfederacji tylko zmobilizuje elektorat, by głosować w kontrze do tej medialnej propagandy. Albowiem Fronda i Niezależna swoją nienawiścią do Konfederacji, tak naprawdę rozlewają tę nienawiść na zwykłych ludzi, Polaków o poglądach patriotycznych, narodowych, chrześcijańskich i wolnościowych. Maski opadły zupełnie, gdy Sakiewicz po protestach amerykańskiej Polonii przeciwko ustawie 447, zaczął coś bredzić o antysemityzmie. Panie Sakiewicz, bredził pan, że głosując na Konfederację odbiera się poparcie PiS i sprzyja totalnej opozycji. Nikt tak jak pan nie przyczynił się do tego, że elektorat PiS przesunął się w części do Konfederacji i nikt tak jak pan nie przyczynił się do tego, że Koalicja Europejska może teraz pokonać PiS.