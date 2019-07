Tomasz Sakiewicz: W sierpniu nastąpi atak na Polskę ze strony UE

Urszula 17.7.19 17:01

Czyli co? Naurągać Rosji, a dupska lizać jankesom? No jeśli tacy jak ty dążą do tego aby Żydom oddać to co Żydzi żądają to niech liżą te tyłki amerykańcom. Mi tam wisi czy w końcu tę Polskę rozszarpiecie, rozdacie, przeżrecie. Polacy nigdy nie dbali o swój kraj. I dalej tak jest.