Tomasz Sakiewicz: Szum wokół ustawy 447 to ,,potężna operacja Moskwy''

Agnieszka 22.5.19 13:44

Niech już się pan panie Sakiewicz przestanie się kompromitować jak jakiś płatny zdrajca Polski do wynajęcia do każdej śmierdzącej roboty. Pana zaniechania w tej kwestii są karygodne a działania na szkodę polskiego interesu ustawiają na równi z wrogami Polski. Poza tym ustawy 447 Moskwa nie uchwaliła - chyba że rządzi nie tylko w Izraelu, ale i w Kongresie Stanów Zjednoczonych i na stanowisku ich prezydenta. Pańskie działania zrażająca polskich patriotów nie tylko do pana, środowisk z panem związanych, do tzw. "dobrej zmiany", której jak rozumiem marnie się pan wysługuje, ale i do sojuszu z takimi sojusznikiem jak USA, od którego nic się nie wymaga a robi u niego za pachołka,. To już było i takiego poddaństw komukolwiek Polacy nie chcą. Jako Polak powinien pan to rozumieć - chyba że od profitów władzy pro-izraelskiej tak panu w głowie zaszumiało, że pan zapomniał, co to znaczy być Polakiem. Jak pan jesteś interesownym tchórzem i nic dobrego nie chcesz robić, to choc pan zamilcz i nie psuj więcej, bo wystarczająco napsułeś w tej sprawie.