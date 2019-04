Tomasz Sakiewicz: Scenariusz przyszłej wojny

Tom Bombadil 30.4.19 19:52

Ale po co podpowiadać taki scenariusz? Komu to ma służyć? Po co straszyć? Róbmy swoje i nie ekscytujmy się. Niech takie scenariusze rozważają specjaliści i wojskowi, i się na nie przygotowują. My budujmy odwagę, a nie odruchy strachu. Nawet sami Ruscy mówią: Tisze jediesz, dalsze budiesz.