Tomasz Sakiewicz: PiS musi przejąć patriotyczną młodzież z objęć Kremla

Odpowiedź na powyższe pytanie jest równie ważna (a może ważniejsza) jak wytłumaczenie, w jaki sposób PiS przekonał ludzi do głosowania na siebie. Twierdzenie, że zagłosowali, bo dostali 500 plus i trzynastą emeryturę, pewnie w jakimś stopniu jest prawdziwe, ale wydaje mi się, że wszystkiego nie wyjaśnia. Przede wszystkim w 2015 r., kiedy PiS wygrał trzy razy z rzędu, nie było mowy o trzynastce dla emerytów, a 500 plus pojawiło się jedynie jako obietnica, którą PO podważała, jak mogła: „Piniędzy nie ma i nie będzie”.

Chodzi o pewien styl życia, w którym szanuje się Kościół, pa- mięta polską tradycję i nie przyjmuje lewicowych ekstremizmów. Można powiedzieć, że jest to Polska zwyczajna. Zwyczajnie chce żyć większość z nas. Czasem uwierzą jakiemuś oszustowi, że żyć można nadzwyczajnie. Coraz trudniej jednak tych ludzi oszukać. Z wyborów na wybory mają lepsze rozeznanie. PiS pozwolił tym ludziom na stabilizację i wreszcie wzrost poziomu życia. Do tej pory umożliwiał im to jedynie wyjazd za granicę.

Istnieje jednak grupa ludzi, dla których niepodległość Polski ma kluczowe znaczenie. Elektorat niepodległościowy to mniej więcej 10 proc. całego społeczeństwa. Występuje on równo we wszystkich regionach Polski i we wszystkich sferach. Nie oznacza to, że sprawy dotyczące naszego bezpieczeństwa i naszej niepodległości nie są ważne dla Polski zwyczajnej. Chodzi tu bardziej o rozłożenie akcentów. Do tej pory opo- zycja liberalno-lewicowa próbowała pozyskać przede wszyst- kim elektorat Polski zwyczajnej. Obiecywała 300 miliardów, gruszki na wierzbie i co tam dało się nakłamać. To powoli przestaje działać.