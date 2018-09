Tomasz Sakiewicz: Niemcy ws. Kozłowskiej pokazują swój imperializm

"To jest pokazywanie interesu imperialnego ze strony Niemców, którzy nie odzwyczaili się od tego, że sąsiadów traktują jak państwa gorszej kategorii, że zwłaszcza wschodnim sąsiadom trzeba narzucać własną wolę. Tylko w inny sposób. Dzisiaj robi się to pod przykryciem praw człowieka, solidarności unijnej" - powiedział Tomasz Sakiewicz, komentując zaproszenie Ludmiły Kozłowskiej do Bundestagu.