Tomasz Sakiewicz: Trzeba pytać o prawdę o Owsiaku

Jozin z Bazin 31.1.19 18:26

Mieszańcu strzelasz kapiszonami jak twoi z GW, zobacz co robił Niesiołowski był na czele PO ale czuł że i na niego przyjdzie czas i te 30 panienek :) Co do Jarka, to udowodnij mu jego nieuczciwość, bo jeśli oskarżasz go to wiedz że i takiemu jak ty będzie proces wytoczony, no i wisienka na torcie pani Kopacz i dinozaury, błyszczycie lewacy intelektem że łoj, kto cię spłodził ? mamut ? czy tireks ? :)