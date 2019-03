Tomasz Sakiewicz: KE i człowiek-demolka Tusk wywijają pałką, która okaże się kijem samobijem

Jedynym planowanym skutkiem takiej postawy Brukseli będzie zastraszenie innych narodów. Chodzi o to, by się już nikt więcej nie zbuntował. To trochę tak jak rozpalenie ogniska drogocennymi meblami. Krótki efekt i wielkie straty. Gospodarka UE już szoruje po dnie recesji. Kiedy pozbędzie się drugiego państwa pod względem wielkości PKB, pewne procesy mogą zacząć dziać się żywiołowo. Oczywiście Wielka Brytania mocno odczuje brexit, ale przynajmniej psychologicznie jest na to gotowa. Po pewnym czasie zacznie odczuwać zyski z otwarcia się na USA, Kanadę i inne państwa spoza UE. Czy Unia jest gotowa na jakiekolwiek wyrzeczenia i jakie będzie miała zyski z pozbycia się Brytyjczyków? Uważam, że spowoduje to długotrwałą recesję. Unia jest tak skonstruowana, że musi się rozrastać. Tymczasem nie ma możliwości i nie chce przyjmować nowych członków, a wyjście Wielkiej Brytanii będzie pierwszym wypadkiem tak poważnego zmniejszenia tej organizacji.