Tomasz Sakiewicz dla Frondy: Jan Olszewski wszystko poświęcił Wolnej Polsce

Tomasz Sakiewicz: To człowiek absolutnie pomnikowy. Całe swoje życie poświęcił walce o wolną Polskę. Miał jasną wizję zrzucenia niewoli sowieckiej i odrzucenia całego dziedzictwa komunizmu. I angażował się w tą walkę od dziecka. Jeszcze od czasów wojny, Okupacji. I aż do ostatniej chwili, do ostatnich dni angażował się w to co, dla Polski najważniejsze. Można powiedzieć, że umarł właściwie jako człowiek szczęśliwy, bo doczekał wolnej Polski, którą jego pokolenie utraciło. Żyjąc długo, dożył do czasów, w których jeżeli nawet popełniamy błędy, to są to nasze błędy. Jesteśmy w stanie je sami naprawić.