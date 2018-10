Tomasz Sakiewicz dla Fronda.pl: Straty Koalicji Obywatelskiej są ogromne

Prezes PiS podkreślił, że sporo zaszkodziły im fake newsy, zapowiedział przy tym mobilizację, by kłamstwa rozprzestrzeniane w mediach nie decydowały w tak dużym stopniu o tym jak będzie głosować społeczeństwo. Czy choć w małym stopniu uda się zaradzić temu problemowi do najbliższych wyborów parlamentarnych? I czy rzeczywiście to właśnie fake newsy mimo wszystko w największym stopniu zaszkodziły PiSowi?

Na pewno fake newsy zaszkodziły PiSowi w tej kampanii, pamiętamy próbę wmówienia opinii publicznej, że istnieją taśmy na których rzekomo słychać kompromitujące wypowiedzi Morawieckiego. Natomiast to, że w przestrzeni publicznej często krążą nieprawdziwe informacje jest czymś co towarzyszy każdemu państwu, w którym obowiązuje system demokratyczny.

Na fake newsy, można uodpornić się tylko poprzez rozwinięty system medialny. Jeśli jakieś media wrogo nastawione do rządu omawiałyby nieprawdziwą informację, to w tym samym czasie media im przeciwstawne mogłyby - mając pewność, że dana informacja jest nieprawdziwa - informować społeczeństwo o manipulacji, która ma właśnie miejsce.

Czy nie wystarczy to co robią media publiczne?

Podejrzewam, że nikt nie spodziewał się, że Trzaskowski wygra już w pierwszej turze. Co takiego stało się Pana zdaniem, że wynik wyborów w stolicy wygląda tak a nie inaczej? Kampania prowadzona przez Patryka Jakiego była bardzo dynamiczna, ta natomiast prowadzona przez Trzaskowskiego niekoniecznie. Co takiego się stało?

Można powiedzieć, że opozycji udało się zbudować wrażenie wśród swoich wyborców, że „zdobycie” Warszawy jest kluczowe. Natomiast oczywiście nie jest to prawda, to kto rządzi Warszawą jest kluczowe dla Warszawiaków a nie dla wszystkich, co więcej, w odniesieniu do całej Polski, to kto rządzi stolicą nie ma żadnego znaczenia.