Tomasz Sakiewicz dla Frondy: Opozycja kręci się wokół tego, co dyktuje PiS

Jozin z Bazin 27.3.19 14:06

Opozycja to walczy z pisem i narodem a naród jest z pisem. Nie mają nic do zaoferowania nam Polakom tylko to że będą niszczyć wszystko co zrobił PiS. Debile nic więcej, zero merytoryki nie mają pomysłu na NIC oderwani od rzeczywistości, skupiają się tylko na pedziach i ich wolności jakby ktoś im bronił jeździć na rowerze i pedałować :) a ja czekam na konkret np. odbudowa po kolegach z pzpru zakładów ursus czy stoczni czy hut, 8 lat rządzili i tylko kradli jak nie OFE to VAT to z banków wyprowadzali kasę itd. i oni chcą wrócić ? "nigdy" chyba że na Madagaskar do Juliana :)