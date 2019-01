Tomasz Rzymkowski: Zabójstwo Adamowicza to mógł być mord na zlecenie

"Dopuszczam taką możliwość, wszystko powinno być brane pod uwagę. To, że Stefan W. dokonał zbrodni nie ulega wątpliwości. Śledczy nie powinni pytać, kto zamordował Pawła Adamowicza, tylko, czy sprawca nie był motywowany, kierowany do zbrodni" - mówił poseł Tomasz Rzymkowski, komentując zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

"To, co powiedział Stefan W. mijało się z powszechną rzeczywistością. Paweł Adamowicz był poza Platformą Obywatelską, która w wyborach samorządowych wystawiła swojego kandydata i odcięła się od prezydenta Gdańska. Wielu polityków PO apelowało, by Paweł Adamowicz nie startował. Poza tym co miał wspólnego prezydent Gdańska z wymiarem sprawiedliwości, który jest niezależny? To nie trzyma się kupy" - mówił Rzymkowski.