Tomasz Rzymkowski: Pomysł rodem z państwa totalitarnego

Zdaniem Tomasza Rzymkowskiego Rafał Trzaskowski "zdecydowanie wyszedł poza rolę włodarza stolicy". - Kwestie związane z programem nauczania są w wyłącznej kompetencji MEN, to od nich zależy program nauczania, a nie od jednostek samorządu terytorialnego - powiedział. Poseł zwrócił też uwagę, że "w ramach tzw. karty LGBT powstają swoiste listy proskrypcyjne osób, które deklarują się jako homoseksualne". - To jest taki pomysł rodem z państwa totalitarnego, tzn. ja osobom, które uważają się za homoseksualne, współczuję, jeśli się wpiszą na tego typu listę, bo ona może zostać ujawniona, tu nie ma gwarancji - podkreślił poseł Kukiz'15.

Gość "Sygnałów dnia" zwrócił uwagę, że prezydent Warszawy i jego zastępca "przez dwa tygodnie twierdzili, że deklaracja LGBT+ to jest podnoszenie standardów, wyrównywanie do poziomu europejskiego". - W tej chwili twierdzą, że to nie jest tak, jak jest napisane, no widać ewidentnie, że się wycofują, że przeszarżowali, jeśli chodzi o wojnę ideologiczną w Warszawie - dodał polityk.