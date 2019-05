Tomasz Rzymkowski o Amber Gold: To było państwo z dykty

JR 18.5.19 9:51

Czekamy na finał tej sprawy. Premierem w tym czasie był Donald Tusk. Ponadto jego syn brał też w tym udział jako taki parasol ochronny. O wszystkim wiedział, podobnie jak i o innych aferach w tym czasie. Czy zatem może dziwić, że uciekł do Brukseli? I to przy pomocy Merkel!? Trudno sobie wyobrazić aby sprawiedliwość nie dosięgła wszystkich uczestników biorących udział w okradaniu państwa bezpośrednio, czy pośrednio. Jednak daje się zauważyć, że złodzieje nic sobie z tego nie robią. Kandydują do europarlamentu, będą kandydować pewnie do Sejmu i Senatu. Czują się bezkarni. Czy ci ludzie mają jakiś honor? Czy ci ludzie są ludźmi, czy istotami niższego gatunku? Polacy nie dajmy się nabrać tym złodziejom na kolejne obietnice bez pokrycia. Osiem lat ich "rządów" zdewastowało państwo. Czy to nie wystarcza do właściwej i obiektywnej oceny tych złodziei?