Tomasz Rzymkowski: Nikt nie wejdzie w sojusz ze Schetyną

"Zostały długi po Nowoczesnej, które zapłacimy my jako podatnicy i tę sprawę trzeba oddać do prokuratury bop jak to jest że państwowy bank przyznaje kredyty w oparciu o sondaże wyborcze" - mówił poseł Kukiz'15.

"Odbiór społeczny jest taki: były afery, są afery. Państwo było okrutne dla obywateli i jest okrutne dla obywateli, przykład: urzędniczka z Bartoszyc za żarówkę pociągnęła obywatela do odpowiedzialności karnej, nowożeńców urzędy skarbowe prześladują za to ile pieniędzy dostali w prezencie. I jest zgoda na to: my nie ruszamy waszych, wy nie ruszacie naszych. jak rozliczono aferę Amber Gold?" - komentował Tomasz Rzymkowski.