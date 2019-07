Tomasz Rzymkowski: Nie wierzę Grzegorzowi Schetynie

Nie czuję się zaproszony do budowy koalicji. Abstrahuję od Platformy Obywatelskiej. To tak, jakby zapraszano razem uczciwych i złodziei. Nie wierzę Grzegorzowi Schetynie - mówił Tomasz Rzymkowski, komentując przemówienie szefa Platformy Obywatelskiej.

Platforma Obywatelska nie ma żadnej koncepcji na Polskę i to widać od wyborów z października 2015 roku. Opierali się oni na krytyce PiS na wszystkich frontach. Schetyna chciałby oddalić powrót Tuska do PO. Czeka również na to, aż PiS popełni jakiś błąd i on jako lider totalnej opozycji przejmie palmę pierwszeństwa - mówił Rzymkowski.