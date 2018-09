Tomasz Poręba: Liderów mamy dwóch. Potrafią wskazać, w jakim kierunku powinna iść Polska

„Wydaje mi się, że odbywaj panowie [Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki] są i będą obecni w tej kampanii. Jesteśmy w takiej dobrej sytuacji, dla nas bardzo korzystnej, że mamy dwóch liderów, którzy potrafią narzucić dobrą narrację, powiedzieć, w którym kierunku ma Polska pójść i obydwaj będą w tej kampanii bardzo mocno obecni” - mówił dziś szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

W rozmowie z Konradem Piaseckim na antenie TVN24 mówił też:

„Chcemy gospodarzy, którzy będą zgodnie, harmonijnie współpracować z rządem, którzy nie będą kontestować rządu, starać się rozmawiać z rządem”.

Dalej dodawał:

„Jest dziesiątki przykładów na poziomie samorządowym, gdzie mamy mniej lub większą obstrukcję, jeżeli chodzi o działania rządu. Mówię o prezydencie Gdańska, który po prostu nie ma ochoty w ogóle stać obok przedstawicieli rządu na ważnych uroczystościach”.

Odnosił się też do samej Warszawy i kandydatury Patryka Jakiego. Podkreślił, że partia liczy na jego zwycięstwo, bo w przeciwieństwie do Hanny Gronkiewicz-Waltz on chce rozmawiać z rządem. Zaznaczył też, że PiS nie ma zamiaru działać tak jak PO, która kierowała środki tylko tam, gdzie jest poparcie dla partii.

dam/300polityka.pl,Fronda.pl