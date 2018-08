Tomasz Poręba: chcemy równoważyć różnice rozwojowe

"PiS w wyborach samorządowych stawia na program, który będzie równoważył różnice rozwojowe w Polsce, da szanse Polakom na realizacje planów oraz podniesienie poziomu rozwoju województw" - mówił szef sztabu wyborczego PiS Tomasz Poręba.

Polityk podkreślił, że od poniedziałku rozpocznie się seria spotkań kandydatów we wszystkich województwach. Właśnie na tych spotkaniach przedstawiane będą programy wyborcze, planowane inwestycje oraz projekty.

"My prezentujemy program, mówimy jaka będzie sieć transportowa w danym województwie, jak wyobrażamy sobie służbę zdrowia, jakie konkretnie propozycje mamy dla każdego rodzaju linii kolejowych..." - mówił szef sztabu wyborczego PiS.

"Tak rozumiemy tę debatę w tej kampanii samorządowej, że my po prostu mówimy konkretnie Polakom, że jak wygramy wybory w samorządzie, to te wszystkie inwestycje, które zapowiadamy, wszystkie projekty będą realizowane. My dotrzymujemy słowa, dotrzymujemy słowa na poziomie rządu, dotrzymamy też słowa danego Polakom na poziomie samorządu" - zapowiadął Poręba.

Jak podkreślał polityk PiS, partia stawia na program, który będzie równoważył różnice rozwojowe w Polsce i dawał szanse na rozwój wszystkich regionów.

"Jeśli się ma władzę na poziomie samorządowym i jednocześnie rządzi się w Polsce, można o wiele więcej, skuteczniej, lepiej działać i pracować dla Polaków" - podsumował Poręba.

mor/PAP/Fronda.pl