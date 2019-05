Tomasz Krzyżak piętnuje nierzetelność T. Sekielskiego

Tomasz 16.5.19 15:03

Póki żyjemy, nic nas nie jest w stanie oderwać od miłości Pana Jezusa. Kościół będzie atakowany przez jednostronne publikacje, ale to nie znosi nauki przekazanej przez Jezusa.

Oczywiście pedofilia jest obiektywnie bardzo zła. Złe jest również rozbudzanie seksualne najmłodszych dzieci w szkołach, ale to się promuje.



Mimo wszystkich "afer z udziałem księży" nauka ewangeliczna pozostaje niezmienna. Kto mądry to wie, że chrześcijaństwo to krzyż i przebaczanie... "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą co czynią..." Świat bezlitośnie żąda krwi oraz najlepiej publicznego powieszenia. Mało natomiast słychać o konieczności modlitwy i postu w intencjach kościoła.

Zbawienie jest rzeczą arcyważną, tak ważną, że nawet kapłan, który porzucił sutannę może rozgrzeszyć na łożu śmierci.



Jestem dumny, że należę do wspólnoty kościoła katolickiego i proszę wszystkich o modlitwę za kapłanów i przyszłość kościoła.



