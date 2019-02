Tomasz Komenda w bardzo złym stanie psychicznym

Auferetur Inferunt Insaniam 27.2.19 16:44

Z normalnego chłopaka, system penitencjarny zrobił chłopaka z problemami.

Boję się pomysleć co się dzieje jak do więzienia trafi ktoś z problemami.

Po wyjściu musi być potworem.

Ale co tam, sposobem na poprawę sytuacji ma być wydłużenie i zaostrzenie warunków odbywania kary (Ziobro)

Ręce opadają