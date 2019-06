Tomasz Jaskóła: Długie ramię Moskwy w Polsce jest bardzo silne

Udział Federacji Rosyjskiej w RE został zawieszony po aneksji Krymu w 2014 roku. W nocy z poniedziałku na wtorek decyzją ZPRE delegatura rosyjska wraca do Rady Europy. Tomasz Jaskóła nie tylko w krytycznym tonie skomentował te głosowanie, ale nakreślił też swoje konkluzje co do intencji polityki rosyjskiej - Od 30 lat Rosja próbuje odbudować Związek Radziecki. Mocno szuka wpływów w Mołdawii czy Gruzji, a zwłaszcza w Abchazji. Inwigiluje byłe państwa ZSRR; jedne radzą z tym sobie gorzej a jedne lepiej. Na szczęście coraz więcej państw przestaje mieć złudzenia, jak np. Szwecja, która w obawie przed Rosją chciałaby dołączyć do NATO – zauważył.