Tomasz Herbich: O wyższości mesjanizmu nad słowianofilstwem

Charakterystyczną cechą ówczesnych poglądów Bierdiajewa, pozwalającą wyodrębnić ten okres jego twórczości, jest mesjanizm[4]. Rekonstrukcję Bierdiajewowskiej koncepcji mesjanizmu warto zacząć od książki o Aleksym Stiepanowiczu Chomiakowie, której obszerny fragment rosyjski filozof poświęcił rozróżnieniu mesjanizmu i misjonizmu (do wprowadzonego przez niego podziału i definicji obu pojęć nawiąże później Andrzej Walicki[5]) oraz rozważeniu, jakie stanowisko wobec nich zajmują słowianofile[6]. Definiując mesjanizm, Bierdiajew – tak jak w późniejszej publicystyce pierwszowojennej – wymieniał dwie szczególnie istotne realizacje tej idei: żydowską i polską. Jak słusznie zauważył Andrzej Walicki, autor Sensu twórczości nadawał polskiemu mesjanizmowi cechy paradygmatyczne[T1] [7]. Choć nie znał polskiego, starał się – za pośrednictwem opracowań i wydań obcojęzycznych, w tym rosyjskich – poznawać pisma napisane w naszym języku. Polska odmiana mesjanizmu miała zdaniem Bierdiajewa szczególnie istotne znaczenie, ponieważ w przeciwieństwie do starożydowskiej uwzględnia przyjście Chrystusa na świat[8].

Gdy prześledzi się mesjanistyczne wątki w pierwszowojennej twórczości rosyjskiego filozofa, nietrudno zauważyć, że są one w istotnych punktach zbieżne z charakterystyką mesjanizmu, którą przedstawił Adam Mickiewicz w drugim kursie Literatury słowiańskiej, i stanowią jej oryginalne rozwinięcie. Bierdiajew – zauważmy na marginesie – nie był wówczas jedynym Rosjaninem nawiązującym do mesjanizmu polskiego, o czym mogą świadczyć choćby przykłady Wiaczesława Iwanowa czy Dymitra Mereżkowskiego[9], który zafascynował się wykładami o literaturze słowiańskiej po wznowieniu ich francuskojęzycznego wydania w 1913 roku. Zdaniem Mickiewicza mesjanizm opisują trzy kardynalne twierdzenia: „konieczność ofiary”, „posłannictwo chrześcijańskie narodu polskiego: konieczność jego śmierci i odrodzenia” oraz „powszechność, powszechna dążność mesjanizmu”[10]. Te części składowe prowadziły według Bierdiajewa do nakazu służby celom ogólnoludzkim i powszechnemu odrodzeniu z ducha chrześcijaństwa. Realizacja stojących przed ludzkością zadań wymagała zaangażowania Rosji i całego, pojednanego między sobą, świata słowiańskiego: „Wojna światowa, w której krwawy wir zostały już wciągnięte wszystkie części świata i rasy, powinna w krwawych mękach zrodzić twardą świadomość jedności ogólnoludzkiej. Kultura przestanie być wyłącznie europejska i stanie się światowa, uniwersalna. A Rosja, zajmująca miejsce pomostu pomiędzy Wschodem a Zachodem, będąca Wschodo-Zachodem, jest przeznaczona do tego, by odegrać wielką rolę w doprowadzeniu ludzkości do stanu jedności”[11]. Aby móc podejmować starania na rzecz tak rozumianej idei słowiańskiej, mającej doprowadzić do końca wojny i ogólnoświatowego pokoju, należało najpierw pojednać się z tym spośród narodów słowiańskich, który za sprawą wydarzeń historycznych pozostawał wobec Rosji w najbardziej antagonistycznych stosunkach i który zarazem najpełniej rozwinął samą ideę mesjanizmu.

Już w książce o Chomiakowie Bierdiajew jednoznacznie sygnalizował, że ograniczenia słowianofilstwa – które jego zdaniem było zawieszone pomiędzy misjonizmem a mesjanizmem – należy przezwyciężyć poprzez rozwinięcie go w kierunku stanowiska mesjanistycznego. Podczas I wojny światowej ta opinia zostanie pogłębiona i zradykalizowana, na co wpłynie prowadzona wówczas przez Bierdiajewa polemika z „epigonami słowianofilstwa” i zdecydowana krytyka tej tradycji w dziejach myśli rosyjskiej. W kontekst polemiki antysłowianofilskiej – prowadzonej skądinąd przez autora, którego chwilę wcześniej uznawano za przedstawiciela „moskiewskiego neosłowianofilstwa” – wpisuje się również publikowany poniżej artykuł, którego głównym wątkiem jest rewizja słowianofilskiego podejścia do istoty „słowiańskości”, w tym zwłaszcza – do Polski.

Przetłumaczony artykuł stanowi zatem interesujące świadectwo swoich czasów oraz związanego z nimi ożywionego i zdecydowanie afirmatywnego zainteresowania Polską, które – inaczej niż było to przed Włodzimierzem Sołowjowem[12] – pochodziło nie z kręgów rosyjskiej inteligencji radykalnej, lecz od filozofów religijnych. Świadczy zarazem o tym, w jaki sposób wybitni przedstawiciele rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego starali się ostatecznie przezwyciężyć decydujący o ideowym obliczu Rosji w XIX wieku podział na słowianofilstwo i okcydentalizm[T2] . Poprzestając na tych uwagach, szczegółową ocenę zawartych poniżej poglądów Bierdiajewa chciałbym pozostawić czytelnikom. Dodać jedynie należy, że ich recepcja – mimo propolskiego wydźwięku tych wypowiedzi – spotykała się po stronie polskiej nie tylko z uznaniem, lecz także z krytyką. Jej najbardziej interesującym przykładem jest opinia sformułowana przez Mariana Zdziechowskiego, którą podsumowuje następująca wypowiedź:

Przykro mi jest, że w osobie jednego z najszlachetniejszych myślicieli rosyjskich wytoczyłem tu proces jego społeczeństwu z powodu na wskroś fałszywego postawienia kwestii polskiej. To fałszywe postawienie wynika z zasadniczego niezrozumienia duszy polskiej przez duszę Rosji, z braku wszelkiej chęci w tym kierunku. Zarzut, z którym Bierdiajew wystąpił przeciwko nam[13], zwracam z powrotem jemu, najgłębszemu obecnie badaczowi i apologecie duszy rosyjskiej. Duszę zaś polską tak łatwo poznać! Nie otaczamy jej tajemnicą; na dnie jej leży miłość ojczyzny – i ojczyznę odzyskać chcemy, ażeby wznowić przerwany bieg jej życia dziejowego. Bierdiajewa jako filozofa zaciekawia nieco nasz mesjanizm. A co jest jego treścią, co – nowym słowem i objawieniem, które Polska niesie światu? Religia ojczyzny[14].

Trudno nie dostrzec, że Bierdiajew raczej konstruuje, niż rekonstruuje zasadnicze części składowe polskiej samoświadomości. Wprowadza ponadto radykalną opozycję między działaniami rosyjskiej władzy a ideą przechowywaną przez naród, która z łatwością może zostać poddana krytyce, choć zarazem nie pozostaje bez związku z rzeczywistymi warunkami rozwoju myśli w Rosji. Niezależnie od szczegółowej oceny nie ulega jednak wątpliwości, że dotykamy tu jednego z najciekawszych zagadnień z historii polsko-rosyjskich kontaktów intelektualnych, a sam artykuł rzuca interesujące światło na wiele spośród zagadnień podejmowanych w ramach bloku tekstów „Wschód–Zachód”, takich jak opozycja słowianofilstwa i okcydentalizmu, rosyjskie postrzeganie Polski i źródła historycznego antagonizmu między dwoma narodami, a także posługiwanie się pojęciem słowiańszczyzny i stosowność tej kategorii do opisu polskości. Jej użyteczność przez środowisko „Teologii Politycznej” jest zdecydowanie odrzucana, przez Bierdiajewa zaś – równie zdecydowanie przyjmowana.

Podstawą tłumaczenia jest następujące wydanie artykułu: Н. Бердяев, Славянофильство и славянская идея [w:] tegoż, Русская идея. Судьба России, Mocква 2000, s. 340–347.

Tomasz Herbich

