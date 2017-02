Tom Hanks przyjedzie do Polski po 'malucha'!

reklama

Znany aktor amerykański, Tom Hanks, wielokrotnie pozował do zdjęć z polskim Fiatem 126p. Polacy postanowili więc mu go kupić. Akcję zorganizowała Monika Jaskólska. Wzruszony gestem Polaków, Tom Hanks postanowił wesprzeć finansowo szpital dziecięcy w Bielsku-Białej – to w tym mieście zorganizowano akcję. Co więcej, aktor odbierze go osobiście!

„Tom Hanks chce osobiście odebrać Fiata 126p, którego dla niego przygotowujemy” – mówi organizatorka akcji.

Najpierw jednak Tom Hanks o swoim wzruszeniu gestem Polaków napisał w mailu, który wysłał do Moniki Jaskólskiej. Przyznał, że o Fiacie 126p marzył od dawna, dlatego robił sobie z nim zdjęcia.

Na szpital dziecięcy w Bielsku-Białej przekazane zostaną też wszelkie fundusze, które internauci zebrali w akcji kupienia „malucha” aktorowi.

I got a new car! Hanx pic.twitter.com/kzij8QEIyo — Tom Hanks (@tomhanks) 18 listopada 2016

