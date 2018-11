Tolkien, czyli żydowskie korzenie krasnoludów

Aragorn tytułuje się Odnowicielem, a w przepowiedniach na tema t końca czasów tytuł Odnowiciel Świata przypada Ostatniemu Papieżowi. Tutaj bowiem dochodzimy do kolejnego aspektu. W przepowiedniach na tema t końca czasów ważną rolę odgrywała wspomniana już jakaś siła powstrzymująca, czy też ostatni król, nie wspominano zaś nic o papieżach. Z czasem jednak zaczęto sobie uświadamiać, iż w takim konflikcie reprezentant siły duchowej będzie też grał niepoślednią, a być może najważniejszą rolę. Tak do przepowiedni w XIII w. trafiła postać tzw. Odnowiciela Świata, Anielskiego Papieża, zwanego też Drugim Piotrem, który obyczajami miałby przypominać anioły, świętością życia nawrócić cały świat i współpracować z ostatnim rzymskim cesarzem. Skojarzenie tej postaci z Gandalfem jest nieuniknione i to w bardzo wielu aspektach. Jak bowiem stwierdza Tolkien, Gandalf był głównym przeciwnikiem pewnej części poczynań Saurona, podczas gdy Aragorn był przeciwnikiem w innej części. Ponadto Mithradir to Szary Pielgrzym, a papieża nazywa się często Białym Pielgrzymem. Na określenie jego różdżki Tolkien używa określenia „staff", co równie dobrze może znaczyć laskę czy pastorał, zaś baculus pastoralis, czyli kij pasterski, i klucze są emblematami papiestwa, zresztą obydwa te symbole pojawiają się razem w momencie, gdy Gandalf, według słów Tolkiena, „ekskomunikuje" Sarumana (czyli łamie jego różdżkę i żąda zwrotu kluczy do Orthancu). Kościelne określenie „ekskomunikować" oznacza wykląć i wyłączyć ze wspólnoty, a używa się go względem duchownych popadających w herezję, których pozbawia się władzy. Tymczasem Gandalf wyrzuca Sarumana z Zakonu i z Białej Rady. Cała grupa istari (czyli czarodziejów, których Tolkien pojmował raczej jako mędrców) stanowiła zresztą zgromadzenie quasi-religijne, zwane Zakonem. A jak stwierdzał dalej Tolkien, z czarodziejów sam Gandalf pozostał wierny swemu powołaniu i wykonał plan Jedynego (czyli Boga). Gandalf potrafił czynić cuda związane z uzdrawianiem (np. lecząc Theodena), co było też przymiotem św. Piotra. Ostatni Papież ma prowadzić, wedle przepowiedni, życie wręcz anielskie i dlatego zwany jest Anielskim Papieżem, tymczasem według Tolkiena Gandalf był wcielonym duchem anielskim (wystarczy przeczytać Listy i Niedokończone opowieści). Ostatni Papież w przepowiedniach nosi też miano Drugiego Piotra, a Gandalf jest przez Tolkiena w pewien sposób porównany do anioła św. Piotra. Gandalf tak jak papież jest też opisany jako podróżujący głównie po Zachodzie. Tolkien był bowiem rzymskim katolikiem, więc trudno mniemać, aby natchnienia do przedstawienia postaci „duchowego guru" szukał gdzieś poza religią, do której prawdziwości był całkowicie przekonany, a właśnie papież stanowi w niej najwyższy widzialny autorytet. Na określenie spotkania Entów Tolkien dwukrotnie używa terminu konklawe, co w katolicyzmie oznacza zebranie kardynałów wybierające nowego papieża. I choć Gandalf nie uczestniczy w tym spotkaniu i nie ma z nim bezpośredniego związku, to jednak jego powtórne pojawienie się, już w bieli (kolor stroju papieskiego), jako Białego Jeźdźca, Tolkien umieszcza właśnie zaraz po owym konklawe. Zresztą w owych wspomnianych wyżej wizjach św. Jana Bosko (wizja okrętu) i Katarzyny Emmerich z października 1820 roku atak wrogów, jak i ich klęska (tak jak atak Entów na Orthanc) to zdarzenia bezpośrednio powiązane z wyborem nowego papieża i pojawieniem się białego jeźdźca prowadzącego legiony obrońców przeciw przerażonym wrogom (Gandalf na białym Shadowfaxie prowadzący zastępy Rohirimów powodował szaleństwo i przerażenie orków). Zresztą według Tolkiena zachęcanie i rozpalanie wszystkich do oporu przeciw Sauronowi i wspieranie Aragorna było zadaniem Gandalfa, a jak podaje Bartłomiej Holzhauser - słynny XVII- -wieczny wizjoner - w Komentarzu do Apokalipsy: „A to z Bożego objawienia będzie miał Papież, który pobudzi serca władców i wzmocni chęć do podjęcia owej wojny, i Bóg wzbudzi serca wojska, aby jednym duchem za owym Monarchą mocno współstanęli".