,,Together for Europe'' - podsumowanie 15 lat Polski w UE

- Celem spotkania premierów, wicepremierów oraz przedstawicieli resortów spraw zagranicznych jest podsumowanie 15-lecia w UE - powiedział o szczycie "Together for Europe. High Level Summit" na antenie Jedynki szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

O 10:00 Warszawie rozpocznie się szczyt "Together for Europe. High Level Summit". Z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego do Warszawy mają przyjechać przedstawiciele krajów, które w ostatnich 15 latach weszły do Unii Europejskiej. To przywódcy: Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier.