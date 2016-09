To zwykli Rosjanie ponoszą ciężar embarga Putina!

reklama

Na rosyjskim embargu... tracą Rosjanie. Chociaż sankcje nałożone przez Moskwę na kraje Zachodu miały je osłabić, to tak naprawdę okazały się niszczycielskie jedynie dla poddanych Putina.

O sprawie pisze najnowsza "Gazeta Polska Codziennie". Jak czytamy w dzienniku, w ubiegłym roku "wartość polskiego eksportu wyniosła 179,5 mld euro, co oznacza wzrost o 8,3 proc. w stosunku do 2014 r. Był to też najlepszy wynik w historii. Oznacza to, że wprowadzone dwa lata temu przez Rosję embargo na polską żywność nie wpłynęło na wyniki polskiego handlu zagranicznego". I na co to było Putinowi?

Z kolei jak podał Związek Przedsiębiorców Polskich, podczas gdy w ubiegłym roku do Niemiec wyeksportowaliśmy towary o wartości 48,7 mld euro, to do Rosji jedynie o wartości 5,1 mld euro.

Polska doskonale radzi sobie handlując z Niemcami, Wielką Brytanią, Czechami, Francją, Włochami i Holandią. Rosja, mówiąc krótko, nie jest nam do niczego potrzebna. Ale już Polska i inne kraje Zachodu Moskwie bardzo by się przydały...

Jak pisze "GPC" powołując sięna raport ZPP, "Rosja oraz jej agenci wpływu rozpowszechniają fałszywe informacje o rzekomych wielkich stratach polskich firm z tytułu rosyjskiego embarga. Szef Rosyjskiej Agencji Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego stwierdził nawet, że sięgają one 800 mld dol. (to wartość polskiego eksportu w ciągu kilku lat). Rosyjskie kłamstwa bezmyślnie powtarza część polskich polityków".

Prezes ZPP Cezary Kaźmierczak dodaje, że Rosja tak naprawdę powinna znajdować się w grupie najbiedniejszych krajów świata, w okolicach 80-100 miejsca pod względem dochodu per capita. Ratuje ją jedynie dochód z ropy i gazu, z którego jednak zwykły obywatel Iwan większego pożytku nie ma.

20.09.2016, 12:00