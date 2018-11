To wyliczenie pokazuje kłamstwo mówienia o klęsce PiS

,,Gazeta Wyborcza'' przeprowadziła podsumowanie wyników wyborów samorządowych w tak zwanych 107 miastach prezydenckich. To ciekawa analiza, bo pokazuje, jak kompletnym absurdem jest wyciąganie wniosku o rzekomej słabości PiS na podstawie wyników wyborów w miastach. Te rządzą się po prostu swoimi prawami, a decyduje o tym przede wszystkim obecność głównego zwycięzcy - czyli kandydatów niezależnych.

Kandydacji Koalicji Obywatelskiej zwyciężyli w 22 miastach. Były to: Biała Podlaska, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Bytom, Chorzów, Gniezno, Jelenia Góra, Kędzierzyn-Koźle, Konin, Koszalin, Oświęcim, Piła, Płock, Poznań, Rybnik, Sosnowiec, Tarnów, Warszawa, Włocławek, Wrocław, Zduńska Wola.

W pozostałych 75 miastach wybrano kandydatów startujących z własnymi komitetami.

Co więcej, wśród zwycięzców tylko 29 to osoby nowe, a 78 to już wcześniej rządzący.