To w tej parafii głosił rekolekcje ksiądz pedofil. Proboszcz: Gdybym miał cień podejrzenia...

"Gdybym miał cień podejrzenia, w życiu w Malborku nikt by go nie zobaczył" - mówi ks. Jan Potrykus, proboszcz malborskiej parafii, w której kazanie dla dzieci wygłosił ks. Dariusz Olejniczak - duchowny z sądowym zakazem kontaktu z dziećmi. Sceny z tego kazania zostały umieszczone w filmie Tomasza Sekielskiego pt. "Tylko nie mówi nikomu".

- Nikt przed publikacją filmu ze mną nie rozmawiał. Gdybym wiedział wcześniej, że ten ksiądz miał wyrok, to nikt w Malborku by go nie zobaczył. Moim zdaniem kary za pedofilię są za niskie i źle egzekwowane” - zaznacza proboszcz parafii św. Józefa w Malborku