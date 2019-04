To strajk czy musical? Nauczyciele opiewają... TVN

Pokręć 13.4.19 10:27

To już jest wręcz rytuał: jak tylko opozycja bierze się za protesty - wychodzi "ciamajdan". Poziom intelektualno - artystyczny taki, jakby się od uczniów sposobu bycia i kultury uczyli. Żenujące przyśpiewki i ubieranie wszystkiego w humor klasy "memy internetowe".

Nie wygląda to dojrzale. Ci nauczyciele to takie przerośnięte dzieci. Jak oni chcą z dzieci zrobić dorosłych?

I jak zwykle - jak się komuś nie podoba pensja, to niech się zwolni i idzie do lepiej płatnej pracy.

Poza tym nie od dziś wiadomo, że do zawodu nauczyciela jest spora selekcja negatywna, nieliczni idą do szkoły uczyć z własnego, pierwszego wyboru. Tak działa rynek, w zawodzie nauczyciela jest nadpodaż rąk do pracy, więc płaca będzie niska.

Poza tym jak któryś nauczyciel uważa, że praca w szkole jest trudna i słabo płatna, to zapraszam w wakacje do odbycia stażu bezpłatnego w kopalni. Niech spróbują przez tydzień czy dwa i zastanowią się, czy za pensję górnika chcieliby tam pracować.