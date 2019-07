To rozsierdziło lewicę z całego świata! Minister Ziobro rozprawia się z komunistami

ggg 8.7.19 9:24

Generalnie są trzy grupy zainteresowane w osłabianiu aparatu sprawiedliwości:

1. To ludzie reprezentujący nieprzychylne i wrogie Polsce państwa.

2. Ich rezydenci, lobbyści ich interesów w Polsce.

Dla nich każdy czyn niedozwolony czy przestępstwo to bardzo pożądane zdarzenia.

Każde przestępstwo to strata:

- osobowa - śmierć lub rozstrój zdrowia, pośrednie i długoletnie konsekwencje dla bliskich

- materialna - straty na majątku ofiar i koszty pośrednie u bliskich, policyjne i sądowe koszty ścigania, koszty utrzymywania więźniów.

- strata gospodarcza państwa jako ubytek zdolności generowania produktów oraz konieczność socjalnego pokrywania skutków przestępstw, liczona w pełni kosztów.

Tak liczone koszty łamania prawa to wiele wiele miliardów tylko jednorocznie.



3. Część sędziów, wszelkich prawników, ludzi bezpośrednio i pośrednio powiązanych.

Dla tej grupy wszelkie zmiany prowadzące efektywnie do zmniejszenia przestępczości, czy to zwiększenia efektywności ich pracy nie są mile widziane. Bo zmniejszają skutecznie ich dobre perspektywy wygodnych i dobrze płatnych posad dla nich i potencjalnie dla ich rodzin osadzonych w przyszłości w tych zawodach.

Gdyby nie było przestępczości to wielka grupa ludzi żyjąca na koszt podatnika, stałaby się zbędna. Musieliby zmienić zawody na zwykle gorzej płatne. W perspektywie 50 lat upadłyby bogate kasty całych rodzin.

Z tego powodu kara śmierci czy bezwzględne dożywocie nie cieszy się ich poparciem. Taki skazany nie popełniłby więcej żadnego przestępstwa. Czyli ich rynek pracy uległby skurczeniu. A wartości humanitarne jakoby podnoszone przez te środowiska to tylko broń psychologiczna w obronie ich luksusowego rynku pracy.