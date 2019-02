,,To przede wszystkim zniewaga''. Prezes IPN domaga się sprostowania słów Mitchell

Beno 14.2.19 18:29

Oto owoce konferencji o Bliskim Wschodzie zorganizowanej w Warszawie. Obrażają nas politycy USA, obrażają nas dziennikarze. I po co nam to było? A tyle było mowy - pustych słów - że organizowanie tej konferencji w Warszawie to prestiż dla Polski i pokazuje jak wielkim graczem jest Polska na arenie międzynarodowej. Gracz opluty i zhańbiony.