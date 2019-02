,,To poważny błąd, kiedy mówimy o miłości'' - ks. Marek Dziewiecki

- Akceptować to znaczy mówić: "bądź sobą, bądź taki, jaki jesteś". To fatalnie. Kiedy mylę miłość z akceptacją, to blokuję twój rozwój. Mówię wprost: nie zmieniaj się, nie rozwijaj się, nie nawracaj, nie wyciągaj wniosków z własnych błędów. Czyli akceptować to blokować rozwój. Kochać to dokładnie coś odwrotnie, to promować rozwój, to mówić, ponieważ cię kocham, to będę tak dobierał słowa i gesty, żeby pomagać ci się rozwijać - dodawał