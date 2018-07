To po prostu trzeba przeczytać! Dawid Wildstein drwi z wpisu Thun o Tusku i uchodźcach

Informowaliśmy wczoraj o kuriozalnym wpisie Róży Thun, wedle której coraz mniejsza ilość imigrantów przypływających do Europy to w dużej mierze zasługa Donalda Tuska ( TUTAJ ). Co prawda nie była łaskawa, w jaki sposób były premier tego dokonał, jednak Dawid Wildstein na twitterze europosłankę w tej kwestii wyręczył.

„Róża Thun oświadczyła, że dzięki Tuskowi nie tylko codziennie wschodzi słońce a ptaki nadal ćwierkają, ale i mniej uchodźców przypływa do Europy. Nieprawda. To zasługa Kaczyńskiego”

-ironizuje Wildstein.

Dalej dodał:

„Uchodźcy tak się go boją, że wolą wrócić do swoich państw niż osiedlić się w pisowskim reżimie”.

W końcu inaczej niż śmiechem zareagować na wpis Thun po prostu się nie dało.

Róża Thun oświadczyła, że dzięki Tuskowi nie tylko codziennie wschodzi słońce a ptaki nadal ćwierkają, ale i mniej uchodźców przypływa do Europy. Nieprawda. To zasługa Kaczyńskiego. Uchodźcy tak się go boją, że wolą wrócić do swoich państw niż osiedlić się w pisowskim reżimie

— Dawid Wildstein (@DawidWildstein) 9 lipca 2018