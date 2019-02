,,To po prostu kłamstwa''. Suski mocno o tezach GW

klaus 1.2.19 9:25

Panie Pośle skoro to farsa pomawienia to jest prokuratura, są sądy a Wy co robicie, albo nie znacie się na prawie , bo ci z opozycji potrfią zrobić z igły widły a wy co, i z każdym łajnem lecą właśnie do prokuratury, zawiadamiają CBA , a tu cały czas mowa trawa bez żadnych skutków tak Panie Pośle Suski tak się nie da rządzić, tak się przegrywa.