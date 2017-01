To Petru stał za dokumentem z prośbą o interwencję!

reklama

„Wiodącą stroną, która przygotowała ten dokument był Ryszard Petru” – mówi portalowi niezalezna.pl Sylwester Chruszcz z Kukiz’15. Chodzi o dokument, w którym przeciwnicy PiS chcieli interwencji zagranicznej w Polsce.

Informację na temat dokumentu podał portal dorzeczy.pl. Wedle niej PO oraz Nowoczesna chciały, by pod dokumentem dot. interwencji zagranicznej w Polsce podpisali się m.in. przedstawiciele PSL oraz Kukiz’15 (piszemy o tym TUTAJ) . Oba ugrupowania odmówiły, więc projekt upadł. Według informacji Sylwestra Chruszcza, które przekazał portalowi niezalezna.pl, osobą odpowiedzialną za dokument był Ryszard Petru:

„Dopiero teraz o tym mówimy, ponieważ tego dnia bardzo dużo się działo, jakoś nam to umknęło. Spotkanie trwało bardzo krótko, wiodącą stroną, która przygotowała ten dokument był Ryszard Petru, spotkanie trwało kilka minut był na nim obecni poza mną i Agnieszką Ścigaj Kosiniak Kamysz i Grzegorz Schetyna, który mimo, że nie był inicjatorem chciał ten dokument podpisać, popierał ten pomysł”

Dodał także, że ani przez chwilę nie było ze strony Kukiz’15 myśli o tym, by ów dokument podpisać:

„My dystansujemy się od wszelkich wojen między PO a PiS, ale nigdy nie zgodzilibyśmy się na taki krok, żeby donosić na własny kraj za granicą. Nie zastanawialiśmy się nad tym nawet przez chwilę i szybko opuściliśmy spotkanie, nie chcieliśmy być kojarzeni w żaden sposób z tymi, którzy okupowali sejm, którzy blokowali mównicę”

Zauważył także, że zaistnienie takiego dokumentu bardzo poważnie zaszkodziłoby Polsce na arenie międzynarodowej i mogłoby spowodować ogromne szkody:

„Przyjęcie takiego dokumentu oznaczało by dla Polski międzynarodową kompromitację, to byłoby niepoważne. Nowoczesnej zabrakło tego minimum świadomości, które pozwoliłoby im to zrozumieć. Ta sytuacja znacznie wyszła poza tą wojnę frakcyjną w Sejmie, to było coś więcej. Taki dokument od razu wykorzystałyby nieprzychylne nam państwa, to mogłoby okazać się niebezpieczne i od razu mieliśmy tą świadomość”

