To on chce zastąpić Angelę Merkel. Kim jest Friedrich Merz?

W poniedziałek 29 października Angela Merkel ogłosiła, że przechodzi na polityczną emeryturę. Najpierw odda władzę w partii - i to już w grudniu. Później pożegna się i z kanclerstwem, choć tu nie podała żadnej daty, sugerując, że jest gotowa dotrwać do końca kadencji upływającej w 2021 roku. W to jednak nikt nie wierzy. Za Odrą rozpoczyna się właśnie zażarta polityczna bitwa. Bo kto przejmie władzę w CDU, ten może liczyć na to, że w przyszłości stanie się najpotężniejszym politykiem w Europie - i jednym z najważniejszych polityków świata.