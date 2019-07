Jacek Placek 10.7.19 11:57

Zdecydowanie rozwarstwienie zamożności obywateli w USA jest gigantyczne. Egzystuje koło siebie wielka bieda i wielkie bogactwo. Co smutne to w dzisiejszych czasach w USA ciężko się wyrwać z biedy, tzw. "amerykański sen" to już tylko wspomnienie.