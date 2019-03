To nie spodoba się Schetynie. PSL przeciwko homomałżeństwom i adopcji dzieci

Milion samochodów elektrycznych 19.3.19 11:29

Gdyby Kosiniak-Kamysz zrobił woltę i popierał małżeństwa jednopłciowe, to byście gardłowali, że oto Schetyna "pożarł kolejną przystawkę". A tymczasem boli was i kłuje, że różne ugrupowania o różnych programach skrzykują się w koalicję przeciwko pisowi. To realizacja waszych najczarniejszych wizji. Mogę się założyć, że przed wyborami parlamentarnymi do KO przyłączy się również Biedroń.



Tak czy inaczej, szykujcie na jesień szczoteczki do zębów.