Co dzieje się podczas liturgii słowa? Dlaczego wygląda ona tak, a nie inaczej? Co oznaczają jej kolejne elementy?

- Aby rozumieć, co dzieje się w Eucharystii, aby w niej właściwie uczestniczyć, potrzebne jest, aby najpierw usłyszeć słowo, przez które Pan Bóg zwraca się do każdego z nas osobiście, przez które Kościół jednocześnie tłumaczy nam wszystko to, co danego dnia dzieje się każdego dnia w liturgii - mówił ks. Paweł Cieślik