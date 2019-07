To nie jest dobry dzień 'totalnych'! PiS z dwukrotną przewagą nad PO (SONDAŻ)

Patryk 12.7.19 17:04

W której za pieniądze podatników, w telewizji publicznej realizuje się misję szczucia Polaków na Polaków, wzbudza się niechęć do inteligencji (nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, sędziów), wykorzystuje się lęki Polaków, by szczuć ich na mniejszości (syndrom oblężonej twierdzy) a namiestnik używa totalitarnej nowomowy, której nie powstydziłby się nawet późny Gomułka. W której zniechęca się ludzi do demokracji i partycypacji, centralizując i zawłaszczając wszystko, co się da. W której władza, działając sprytnie i na granicy prawa (tzw. "strategia salami") psuje kulturę demokratyczną, polityczną, prawną, konstytucyjną. W której nie ma kompetentnych dyplomatów, a polityka międzynarodowa jest niezborna i pokraczna. W której budżet państwa traktowany jest jak budżet partii na kampanię wyborczą... Wymieniać dalej? Cholernie to wszystko smutne