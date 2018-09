To najlepszy burger z siekanej wołowiny. Smacznego!!!

Oto doskonały i niezwykle prosty przepis na domowe burgery z siekanej wołowiny. Do zrobienia 6 burgerów potrzeba nam ok. 500g wołowiny oraz nieco musztardy, soli, pieprzu, ogórków, ketchupu, koperku - i oczywiście bułek.

Będziecie zachwyceni - polecamy!

1. Posiekaj wołowinę ostrym nożem - bardzo dokładnie. Tak, by miała konsystencję bliską mięsa mielonego.

2. Przełóż wołowinę do miski. Dodaj musztardę, posiekany koperek. Dorzuć jedno jajko - rozbełtane. Dodaj przyprawy - pieprz (do smaku, polecamy dużo) oraz szczyptę soli.

3. Uformuj kilka kotletów pożądanej wielkości.

4. Kotlety usmaż na patelni - po 3-4 minuty z każdej strony. Można kotlety lekko dociskać do patelni, ale uważaj aby się nie przypaliły.

5. Po smażeniu pozwól mięsu chwilę odpocząć.

6. Przygotuj bułki: przekrój na polowę, posmaruj ketchupem. Dodaj sałatę i inne wybrane dodatki. Na to kotlet - i wybrane warzywa (np. ogórek, papryka jalapenos).

7. Gotowe - życzymy smacznego!

