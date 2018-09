To może być przełom w kwestii pytań przesłanych TSUE. Skarga wycofana z SN

Czy to koniec postępowania w związku z wystosowaniem przez Sąd Najwyższy pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE? ZUS wycofał skargę, na podstawie której pytania zostały wystosowane do TSUE.

Jak poinformował PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego Sądu Najwyższego:

„W odniesieniu do skutków cofnięcia zażalenia informuję, że Sąd Najwyższy jest związany oświadczeniem strony o cofnięciu środka zaskarżenia. Cofnięcie skargi czy zażalenia powoduje obligatoryjne umorzenie postępowania. Należy się spodziewać, że tak też będzie w tej sprawie”.

O wycofaniu skargi przez ZUS poinformował dziś Polską Agencję Prasową jego rzecznik prasowy Wojciech Andrusiewicz. Michałowski w rozmowie z PAP nie umiał jednak stwierdzić, jakie konsekwencje poniesie ze sobą cofnięcie zażalenia, ponieważ TSUE nie jest ściśle związany wnioskiem i:

„[…] mają miejsce przypadki, że TSUE rozstrzygając kwestię prejudycjalną modyfikował treść pytania, czy też wychodził poza jego zakres”.

Dodał on też, że w czwartek do Sądu Najwyższego trafiło pismo procesowe, w którym Prokuratura Krajowa wniosła o umorzenie postępowania w sprawie i uchylenie postanowienia SN o zwróceniu się z pytaniami prejudycjalnymi do TSUE oraz zawieszeniu stosowania niektórych przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym.

dam/PAP,Fronda.pl