To ma być mąż stanu?W PE na głowę Tuska posypały się GROMY!!!

robaczek 4.7.19 15:21

tak, pozostało nam byc ŁOBUZEM Europy z jedynym narzędziem - veto.



brawo my. to sie uzbroilismy politycznie.



wy poważnie tego nie łapiecie czy udajecie ze nie wiecie o co chodzi?



ludzie! tutaj o nasze jutro w UE jest gra. a wysylamy amatorów którzy zaczynaja prowadzenie polityki od pokazania braku szacunku. to pozycje startową przyjęli.

LUDZIE!!!!



i jest wszystko OK? powżnie pytam teraz.