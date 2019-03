To koniec Wałęsy? Ujawniono jego rozmowę z milicjantami: Musimy się bronić przed ekstremą ,,Solidarności''

Anna 20.3.19 11:05

To cały czas jest kapuś na mocnej smyczy SB - do dziś. Wróg Polski i jej niepodległości. Kiszczak dobrze wiedział, co robi, trzymając teczkę Bolka w szafie, w ten sposób miał go na widelcu i mógł przez niego dalej w Polsce rządzić, dopóki Bolek miał wpływy. Prymitywny umysł niewiele pojmuje, do Bolka dociera jedynie, że donosić to mimo wszystko wstyd. Spaliłby całą Polskę, żeby zniszczyć dokumenty Bolka i móc dalej się napinać jako cesarz Walesa, zbawca narodu. Fotografuje się w ekskluzywnych łazienkach, bo myśli, że ludziom to tak samo imponuje, jak jemu. Ten żałosny Bolkowy spektakl z prawdziwymi tragediami w tle kiedyś historycy opiszą, mam nadzieję.