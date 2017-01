To koniec NFZ, Radziwiłł przedstawił założenia reformy

reklama

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przedstawił premier Beacie Szydło projekt dot. likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapowiedział m.in. zwiększanie nakładów na zdrowie, stworzenie sieci szpitali i zmiany w ratownictwie medycznym.

W ramach przeglądu resortów premier rozmawiała w czwartek z minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietą Rafalską i ministrem zdrowia Konstantym Radziwiłłem.

Na konferencji po tym spotkaniu premier powiedziała, że minister zdrowia przedstawił projekt likwidujący NFZ. "Projekt jest, można powiedzieć w pierwszym czytaniu. Musimy przyjąć go na prezydium rządu, porozmawiać z panem ministrem (Konstantym) Radziwiłłem, jeżeli projekt zostanie zaakceptowany, to w najbliższym czasie zostanie skierowany do konsultacji i do prac rządowych i parlamentarnych" - wyjaśniła.

Radziwiłł wyjaśnił, że w związku z likwidacją NFZ zostanie utworzony Państwowy Fundusz Celowy, "który będzie zawiadywał pieniędzmi dotyczącymi zdrowia". Wskazał, że środki te będą pochodziły "przede wszystkim z podatków". "Zwracam uwagę, że składka (zdrowotna) jest odliczana prawie w całości od podatku, więc ten mechanizm dla obywatela w zasadzie będzie niedostrzegalny" - powiedział. Zaznaczył, że projekt ustawy regulującej tę kwestię "ma charakter roboczy"; zapewnił, że niedługo zostanie on zaprezentowany. Dodał, że w tym projekcie znalazła się również propozycja systematycznego podwyższania nakładów na służbę zdrowia.

Jak powiedział, dobiegają końca prace nad ustawą wprowadzająca narodową służbę zdrowia. Wyjaśnił, że nowe regulacje wprowadzą powszechny dostęp wszystkich obywateli i legalnych rezydentów do opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że w związku ze zmianą struktury organizacyjnej płatnika zniknie Narodowy Fundusz Zdrowia.

W połowie roku - w ocenie Radziwiłła - może wejść w życie ustawa o sieci szpitali. Jak poinformował, w związku z nią "wiele samorządów już zaczyna myśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach polegających na konsolidacji albo tworzeniu nowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, czyli zupełnie publicznych szpitali, które muszą być podstawą zabezpieczenia szpitalnego polskich obywateli, polskich pacjentów". Minister mówił też, że w minionym roku weszła w życie tzw. ustawa o dekomercjalizacji szpitali, która gwarantuje zachowanie ich publicznego charakteru.

Premier dodała, że jeszcze w czwartek projektem dot. sieci szpitali zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów. "Jeżeli komitet stały przyjmie ten projekt to najbliższym posiedzeniu rządu we wtorek ten projekt będzie omówiony przez rząd" - wskazała.

emde/Źródło: www.kurier.pap.pl

20.01.2017, 11:06