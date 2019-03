To koniec miłego, dyplomatycznego języka! Ważna decyzja PE w sprawie Rosji

Parlament Europejski w rezolucji poparł dalsze sankcje wobec Rosji. Wyraził też obawy wobec projektu budowy gazociągu Nord Stream 2.



Europosłowie przekonują, że nie może być "powrotu do porządku dziennego" w relacjach między Unią Europejską a Rosją tak długo, jak długo kraj ten nadal okupuje część Ukrainy, przeprowadza ataki hybrydowe, destabilizuje państwa próbujące dołączyć do Unii, prowadzi wojnę cybernetyczną i wspiera ruchy antyunijne, tak jak miało to się stać w przypadku kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii.