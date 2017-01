To koniec Kijowskiego. KOD wezwał go do rezygnacji ze stanowiska

reklama

To koniec Mateusza Kijowskiego, przynajmniej jako lidera KOD. Na swojej stronie KOD opublikował właśnie komunikat zarządu, w którym wzywa Mateusza Kijowskiego do ustąpienia z funkcji przewodniczącego zarządu.

Zarząd KOD stwierdził, że:

"środki finansowe wypłacone spółce MKM Studio tytułem faktur nie zostały zwrócone do Stowarzyszenia do dnia 16.01.2017."

W ostatnim punkcie czytamy natomiast, że:

"Zarząd podjął uchwałę, wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Zarządu."

Przyjęto także rezygnację z funkcji skarbnika Piotra Chabory

dam/Fronda.pl

17.01.2017, 18:18