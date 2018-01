To już widać. Nadchodzi upadek Rosji

Ciągłe kłamstwa władz rosyjskich w związku z konfliktem na Ukrainie tylko podkreślają fakt, że Moskwa nie zamierza wycofywać żołnierzy z Donbasu i powrócić Krym w najbliższej przyszłości. Ta polityka Kremla może tylko doprowadzić do upadku Rosji.

O tym w artykule dla serwisu internetowego wpływowego americańskiego think tanku Atlantic Council napisał starszy pracownik naukowy w Instytucie Studiów Polityki Zagranicznej, starszy pracownik naukowy ds. Rosji amerykańskiej Rady ds. Polityki Zagranicznej Stephen Blank.

„Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow powtórzył ostatnio trzy fałszywe oświadczenia: w Donbasie nie ma rosyjskich żołnierzy, konflikt na wschodzie Ukrainy jest wojną domową, a nie rosyjską inwazją, a rosyjska armia nie odpowiedzialna za katastrofę malezyjskiego boeinga MH17 nad Donbasem w lipcu 2014 r. Wszystko to jest rażącym kłamstwem”

– napisał znany amerykański ekspert.

Blank zwrócił uwagę, że kłamstwo Rosji potwierdza, że pomimo rozmów z specjalnym wysłannikiem USA ds. Ukrainy Kurta Volkerem i „Normandzką czwórką”, że Moskwa nie zamierza wycofywać żołnierzy z Donbasu i powrócić Krym w najbliższej przyszłości.

Ekspert podkreślił, że Rosja wzmacnia swoją obecność wojskową na Krymie, wysyłając więcej rakiet S-400 i starając się zainwestować jeszcze więcej zasobów. Konsekwentnie tłumi również przejawy ukraińskiej kultury i tożsamości na Krymie.

„Rosja odmawia przyjęcia uzgodnionego wyniku, co oznacza wycofanie się z Donbasu lub Krymu. Teraz Moskwa nalega, aby Ukraina dołączyła do samobójczych mińskich porozumień, które w rzeczywistości przekształcą Ukrainę w konfederację, której suwerenność może zostać w dowolnym momencie zniszczona przez Donbas”

– zaznacza autor.

Blank uważa, że przyczyną obecnej sytuacji jest to, że Rosja wciąż nie może zrozumieć, że Ukraina jest de iure niezależnym, suwerennym i odrębnym państwem.

„Ukraina może przetrwać bardzo długo, nawet w ściętych granicach. Ale Rosja nie może otrzymać pokój wraz z Ukrainą. Może tylko marzyć o imperium, przyłączając Krym i Donbas. W każdym razie ani wojna w pełnym tego słowa znaczeniu, ani pokój, w najbliższej przyszłości, najprawdopodobniej nie nadejdą […] Kłamstwa Ławrowa i Putina pokazują, że nie chcą przyznać, że imperium jest dla nich nieosiągalne, przyśpieszają tylko to, co ostatecznie stanie się zapaścią całego ich projektu, i najprawdopodobniej będzie to miażdżący upadek”

– podsumował Stephen Blank.

