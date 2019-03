To już szaleństwo? Olbrychski widzi całe zło w Kościele

Zasłużony aktor w rozmowie z wybitnie agresywną w stosunku do Kościoła dziennikarką, nie ukrywał swoich negatywnych opinii na temat kościoła. Jego wypowiedź w zasadzie można zamknąć do jednego zdania - całe zło w Polsce to Kościół.

"Nie pojawiło się nic takiego jak rozgłośnia toruńska czasów PRL-u. To musiało zaistnieć i działać na szkodę tego społeczeństwa. Przecież to z Torunia szły hasła w momentach gdy się decydowały losy polskie wstąpienia do NATO, do Unii, to ta rozgłośnia w sposób zdradziecki z punktu widzenia racji stanu stawała na głowie żebyśmy do NATO i Unii nie weszli... I Kościół katolicki na to sam nie reagował." - stwierdził Olbrychski.